國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布參選立委，與同黨同選區立委費鴻泰隔空放話。但徐巧芯今(2日)開直播強調，她說的「神擋殺神、佛擋殺佛」指的不是費鴻泰，而是民進黨的潛在對手許淑華，她手上有一個相簿，裡面有長時間累積的議題資料，不是桃色料，但私下朋友看過的都說「徐巧芯妳很屌，真的不能得罪！」不論初選有沒有通過，2024選舉前一週她將會開記者會爆料，希望可以帶著這個議題，帶國民黨一起勝選。

徐巧芯表示，這次要出來的參選的原因，也是因為覺得民進黨的潛在人選是許淑華，「那，我有許淑華的很多資料」，看到很多人在網路上討論，是不是什麼桃色料？「不是，欸，我哪是去講這種桃色的人吶！我講的是認真的，認真的工作上面的一些議題。」

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

「那是在我的手機裡面。」徐巧芯說，很多人說，可是費鴻泰如果選贏，妳會給他，所以這是假議題？「可是問題是，這東西要我打才有趣！我現在先賣個關子，這個議題呢，我打才有趣」，總之這是經歷很長時間所累積的一個議題。

徐巧芯強調，「可是如果我的初選通過的話，大家也不要期待我太快就會拿出來。」因為本來預計就是在選前一週，大家可以記得，選前一週會拿出來，「如果我的競爭對手是許淑華的話，選前一週我會拿出來給大家看，我所說的料，是真的很香！」

「我最近有偷偷私下給我幾個朋友看。」徐巧芯指出，然後他們看完之後都說：靠，徐巧芯妳很屌，真的不能得罪！「我就說：是吧！所以我說的神擋殺神、佛擋殺佛，是這樣好嗎？」所以，不劇透，一定等到2024年選舉的最後一週壓箱寶，「我會開記者會，不管我初選有沒有勝出，我都會開這個記者會。但是我希望，我可以帶著這個議題，帶國民黨勝選，所以很香。我私下帶兩三個朋友看過這個相簿，裡面很多資料，大家都說很屌，所以大家敬請期待一下！」