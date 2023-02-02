英國已故女王伊麗莎白二世去年9月辭世後，澳洲隨即又興廢除君主制的聲浪。澳洲央行儲備銀行（Reserve Bank of Australia）2日表示，經徵求總理艾班尼斯所屬中間偏左勞工黨政府，英國君主將從新版5元鈔上消失，改由「致敬原民文化與歷史」的設計取代。這項決定獲原民運動團體及政治領袖歡迎，親英派則抨擊此舉是「新共產主義」行動。

澳洲現行貨幣大多已印有原民代表人物及象徵，但5元鈔數十年來仍維持伊麗莎白二世的肖像。英國廣播公司（BBC）報導，澳洲央行正就新鈔設計與原民代表磋商，但尚未確定何時公布定案。澳洲央行也說，新鈔至少需要數年設計印製才得以流通，而現有5元鈔在新鈔問世後仍具法定貨幣地位。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，央行此舉「取得適切的平衡」。他說：「君主仍可見於硬幣上，新版5元鈔將更著重我們的歷史、遺產與國家，我認為這是一件好事。」他補充說道，儘管央行曾徵詢政府意見，最終決定權仍在央行。

澳洲曾在1999年舉行修憲公投，尋求將政體從君主制改為共和，最終以些微差距未通過。不過2021年澳洲正式修改國歌，刪除「年輕和自由」字詞，因為大眾呼籲政府承認原民文化古老悠久。

對於君主肖像將從5元鈔消失，澳洲君主政體支持者聯盟（AustralianMonarchist League）的班維爾說（Philip Benwell）痛斥艾班尼斯政府傷害澳洲民主，「正如我們在世界其他地方所見，澳洲的國歌、國旗、國名都將受到侵害。」

澳洲維多利亞州（Victoria）首位原住民參議員、來自綠黨的索普（Lidia Thorpe）則說：「對草根階層來說，這是莫大的勝利，原民一直為這個國家的非殖民化奮鬥不已。」索普去年宣誓就職時擅自更改誓詞，將伊莉莎白二世稱為「殖民女王」，遭參院主席要求重新宣讀；她雖然照做，但堅持「原民從未放棄主權」。