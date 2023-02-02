已經提前晉級111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強的上季季軍文化大學，大一菜鳥中鋒趙云楓，在本季預賽第二階段連4場免戰後，2日原要回歸賽場，但出發前忘帶學生證，錯失上場機會，同隊大二學姊中鋒郭虹廷先發撐30分鐘，20投中12、12罰中10，狂拿34分、18籃板，其中7籃板為進攻籃板，UBA兩年來個人雙新高，助隊101比68重挫台灣體大。

趙云楓表示：「學生證放在另一個非比賽日攜帶的小包包，但今天出門前忘了把它放進比賽用的大包包，在路上沒想到，到了球場，開始收學生證交給紀錄台時，才發現自己搞烏龍。」

趙云楓無法出賽，文化教練鄭慧芸沒讓他人臨時頂替，只登錄10人撐到底，全隊第1節就轟進40分，40比13早早鎖定勝局，後三節愈無懸念，最終33分之差留住勝利。

鄭慧芸說：「記不得這是不是文化史上頭一遭，但趙云楓理應是忘帶學生證的第一人。」趙云楓補充，自己肯定取記教訓，明天對佛光大學，一定會記得帶學生證。

此役文化4人得分上雙，郭虹廷之外，王玥媞三分球5投中2拿18分、8籃板，鄭慧慈14分、8籃板，曾萱儀11分及生涯雙新高的9助攻7抄截，林佳蓉7分及生涯最多的12籃板。

台灣體大預賽累計1勝7敗，林莞苓、李思嬡各11分，謝亮平三分球5投中2，與黃羽婷各10分。