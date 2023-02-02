國民黨台北市前議員羅智強日前表示，將投身2024立委選舉，不過選區迄今未定論，據他本人最新說法，當下還在多方請益，2月中才會對外公布。對此，同屬國民黨籍的前立委蔡正元怒批，要羅智強不要像蜜蜂一樣到處沾染，政治人物要忠於自己的選民，現在目標一直在變，「真的不好！」

蔡正元近日在中天節目《頭條開講》提到，自己要給羅智強一個意見，政治人物不只要忠於政黨、忠於一個意識形態，還要忠於選區，「不要像個萬用插頭，高雄可以、桃園也可以、台北也可以，這樣真的不好；又或是一下子要選總統、一下要選桃園市長，一下要選台北市長，一下子立法委員，真的很不好！」

對於羅智強現在的情況，蔡正元語重心長的表示，遲遲沒有說定選區，會讓選民覺得，「你選哪裡都可以，那我急什麼，表面上是萬眾歡騰，事實上是沒有根的浮萍，這點是一個很殘酷的現實，人家覺得你花枝招展，像蜜蜂一樣到處沾染。」

蔡正元接著說到，這樣桃園人怎麼看羅智強，不是要長相廝守嗎？留在桃園選立委啊。他強調，國民黨不能給外界這種印象。像自己承諾退休以後不離開內湖、南港，所以到現在都還在南港住，政治人物就要有這種魄力。「經營選區之道，是鎖定哪個選區，就要宣示從此以後不離開那裡。羅智強想做中生代的大哥不是不可以，但要有個樣子出來」。