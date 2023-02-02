台北市議員林延鳳昨接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到這座「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣，令人反感。（林延鳳辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員林延鳳昨接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到這座「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣，令人反感。（林延鳳辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

「台灣燈會在台北」2月1日起試營運。台北市議員林延鳳昨接獲民眾陳情，指其經過忠孝復興站時，看到這座「儂好上海」花燈旁，站著3名員警，並架設蒐證用攝影機，讓民眾質疑這種場景根本像在中國大陸一樣，令人反感。警察局說明，因燈飾在2月1日仍在施工，為防範民眾誤闖，將警力集中在燈飾附近巡查。

林延鳳說，經向北市警詢問後發現，該座中國大陸花燈所在之燈區，原僅安排2名員警巡邏，服務台本身亦安排2名員警站崗，昨天廠商施作工期延長，擔心因為花燈放置現址人潮與交通影響民眾通行安全與花燈安全，特別派三名員警「如伺在側」，令人好奇中國大陸花燈是否真那麼「危險又嬌貴」。

林延鳳痛批，在台灣燈會如此龐大的國際性活動，員警維持交通順暢、控管人流與治安已相當不易，還要分神關心中國大陸的花燈，警察是人民保姆，不是看守中國大陸花燈的保全。

林認為，如果當初規畫此花燈展區顧及政治敏感怕被破壞，設置地點就不該選在人潮與交通壅塞之處來增加風險，現在為了要保護花燈還讓基層員警同仁增加勤務壓力，此舉根本除了消耗市府資源以外還讓中方認知作戰有操作空間，沒有為了台北市的城市行銷利益為優先考量。

林延鳳指出，中國大陸也趁機發動大內宣，發布媒體說蔣萬安會親自去看這座上海花燈，試問動用基層員警守護這嬌貴的上海花燈，是否為了嚇阻想要表達訴求的民眾，又要確保市長蔣萬安巡視現場前，能夠「場面好看」來配合中方的統戰策略？而在東區街頭擺上這座上海大花燈，「文攻」意味明顯大過城市交流意涵。

林延鳳指出，蔣萬安上任才1個多月，面對中國大陸議題的起手式，竟是「三警拗累」來保護中國大陸花燈，在中國大陸不放棄武力犯台且共機繞台頻繁的此刻，這種怯弱面對統戰的表現，已可預期他屆時可能會在「雙城論壇」上被大吃豆腐。

她呼籲所有台北市民，到龍門廣場前用各式台灣主體意識的旗幟，與「儂好上海」一起合影，表達理性訴求，說出台灣民眾的心聲，也給怯懦的蔣市長能不再軟弱的底氣。

北市警察局回應，台灣燈會各展區，由策展局處聘請保全，負責現場及相關燈飾安全維護，另本局就各燈區以複式部署方式，劃定廵邏區，配合現場工作人員、志工及保全，以梭巡方式執行安全維護，如有危害情資，將依狀況提高巡查、會哨密度，以確保民眾賞燈安全及活動順遂。

警察局表示，因燈飾在2月1日仍在施工，為防範民眾誤闖，將警力集中在燈飾附近巡查，並架設攝影機錄影，以防施工期間發生意外，近日警力將恢復常態守望巡邏，以3名警力為一組巡邏。

北市觀傳局則說，2016年開始便邀請上海市參加台北燈節，共同促進兩市觀光交流。今年台灣燈會在台北，去年籌辦時循例邀請該市參與，相關費用由該市全額負擔。