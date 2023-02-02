一名女網友日前發現男友的哥哥是她的前炮友，她在與男友交往前，曾與男友哥哥相約超過百次，男友在追求她的初期，她也有與哥哥約，後來談戀愛後就把對方刪除了，因男友哥哥平時不住家裡，日前過完年她到男友家，才驚覺對方身分，2人當下都嚇到卻未戳破此事，她則崩潰不知如何跟男友坦白此事。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往快1年，平時都住在男友家，與男友家人相處，男友有個感情不好的哥哥，對方平時不住家裡，過年前男友說哥哥因為換工作將會搬回家裡，日前她進屋後發現男友哥哥竟是她的前炮友，她稱與對方在夜店認識一夜情成變成為期一年多的炮友，2人約的次數應該有破百次。

該女網友坦承男友在追求她時，她仍有與該炮友相約，男友後來得知此事曾生過氣，但男友還不知該炮友竟是哥哥，後來男友求歡她拒絕，原因是哥哥就在隔壁房，她認為相當奇怪，她後來與男友哥哥都沒有對話，她仍擔心對方會把此事曝光，最後她決定與男友分手，也會請男友哥哥不要公開此事。

該女網友則強調男友在追求初期，她才與炮友相約，後來交往後就把對方刪除了；其他網友留言「這個瞞不住的，兄弟感情不好，哪天吵架就說：弟弟你真悲哀 我都上你女友上百次了」、「我建議坦承，妳這個被發現妳們兩方都會痛苦，這要瞞一輩子有點難」、「事情總有一天會東窗事發，真的不要不信邪」。