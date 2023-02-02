現年34歲的YouTuber豊嶋悠輔跳出來替少年護航。

日本屁孩這一舔，讓迴轉壽司店「壽司郎」瞬間蒸發市值168億日圓（約新台幣38.76億元），影片持續被炎上，儘管少年父親試圖滅火，稱「兒子正在反省」，但網友仍不買單。對此，7年前，曾做過類似行為的YouTuber豊嶋悠輔成為少數替這名高中生喊冤的人，稱:「我理解，但他不是已經反省了嗎?」意外引起網友正面評價:「你好善良。」、「難怪你現在這麼成功!」

據《周刊郵報》指出，日本17歲高中生到「壽司郎」用餐時做出一連串脫序行為，拿起桌上醬油罐、公用碗盤吸吮，事後又陸續爆出相關餐飲業者也遭殃，境內瀰漫一股「顧客恐攻」的詭譎氣氛；當事人父親面對記者採訪時表示，律師已告知不能說任何話，稱「兒子現在情緒低落，正在反醒，造成社會很大的不便深感抱歉」。

他還強調:「我不是拍攝者，但我不能告訴你是誰…」這場火燒的一發不可收拾，網友窮追猛打，痛批「不用道歉其實，因為正常人本來就不會做出這些，所以沒必要反省!」、「無論如何，我為他父母的教育失敗感到遺憾…」

正當他被全世界當成箭靶，現年34歲的YouTuber豊嶋悠輔跳出來護航。回顧7年前，豊嶋悠輔因為一支「關東煮」惡搞影片同樣被圍剿，他趁超商打烊後溜進去，用手指對著鍋裡的關東煮亂戳，雖然食物最終也是報廢收尾，但他未經允許擅自動手，最終被帶回警局。事後同樣難逃被網友攻擊，甚至不斷收到死亡威脅，如今正積極告誡大家社交媒體的陷阱之處。

豊嶋悠輔表示:「這孩子所做的事絕對不好，所以我現在很努力還清一切，包括走訪各學校辦演講，學習當一個榜樣。」還提到，對當事人事後會經歷的事情能感同身受，並呼籲大眾停止獵巫，「他有反省不就好了嗎」。