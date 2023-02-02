不少人趁著年後轉換跑道，或是乾脆離職調整生活重心，一名網友透露有同事下個月離職，會回家幫忙看顧五金行的生意，讓他好奇開五金行的人是不是很有錢，結果引發眾人熱議，也有人直指能開五金行的，身家不輸田僑仔。

一名網友今日在PTT八卦板發文，聽聞一名同事說下個月要離職，因為家裡開五金行，打算回去當櫃台耍廢度日，讓他好奇雖然不是連鎖的，但一間五金行架上商品總值可能就破百萬元，好奇「開五金行的算有錢人嗎？」

貼文引起網友熱議，「先認乾爹」、「五金業是一群低調的有錢人，不輸田僑」、「五金行沒破千（萬），絕對也要好幾百萬的貨」、「中產以上，美國那種DIY市場的賺爆」、「能開五金行的本非常厚」、「開五金行很難賺到翻身跨越階級，但是一門穩賺不賠的生意」。

也有人分享自身觀察，不能小看開五金行的老闆，「我認識的小間，說沒什麼錢，但是銀行有5000千萬以上，給你參考」、「我家附近的五金行，賺到最近重新改建自家的透天，還把隔壁買來」、「我國小同學家裡就是，後來留學去了」、「我遠方親戚舅舅靠五金行，現在2棟房」。