一名50歲男子過去並無腎臟相關疾病，但卻突然雙腿浮腫、尿量變少，一查發現居然是「急性腎衰竭」。腎臟科醫師江守山表示，該患者短時間內吃了大量的「鹼粽」，推測其中含有硼砂或其他添加物，大量食用才因此致病，也讓江守山不禁大嘆：「沒看過有人吃到直接急性腎衰竭的！」

江守山在節目《健康好生活》中表示，曾有一名50多歲男性患者求診時自述腳腫且尿量減少，但他過去並無腎臟相關疾病，驗尿也查不出問題，只好抽血等待檢驗報告。沒想到才隔一天患者就急著回來求救，表示自己已經整天沒有小便，腳更是腫得不得了，江守山見狀立刻開利尿劑緩解病情。

血液檢查報告出爐發現，患者的肌酸酐數值從原本正常的「1以下」，飆升到9，研判是急性尿毒症，一度要洗腎。江守山追問下才知道，原來患者常去傳統市場購買鹼粽，可能是其中加了過多硼砂或是其他添加劑，才引發急性尿毒症。「我看過很多人吃硼砂，但沒看過有人吃到直接急性腎衰竭的！」江守山表示，所幸患者經過鹼化劑及利尿劑等醫療處置後，腎功能逐漸恢復正常，後來也戒掉愛吃鹼粽的習慣。

江守山指出，許多食品商為了討好消費者，或是增加保存期限，會使用不同食品添加劑，如乾金針等乾貨會加入保色劑、二氧化硫，以維持食材的色澤；容易有油耗味的食物也常會被加入抗氧化劑；糖果、餅乾裡面的食用色素更是屢見不鮮。此外，江守山表示，現代廠商大多不會直接寫防腐劑，而是改為「抗氧化劑」、「保存劑」，但其中還是苯甲酸、己二烯酸等物，吃多了對身體有害無益。