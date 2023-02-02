總獎金25萬9303美金的WTA泰國華欣女網賽，台灣女雙組合詹皓晴／吳芳嫺，在8強賽6比2、6比4扳倒大會頭號種子、澳洲裴芮茲（Ellen Perez）／斯洛維尼亞席丹塞珂（Tamara Zidansek）， 詹皓晴將在4強賽和姊姊詹詠然／智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）對壘，也確定決賽肯定會有組台將。

詹皓晴之前在澳洲兩站賽事阿德雷德女網賽、澳網合作的中國大陸搭擋楊釗煊這一站休息，因此和同胞吳芳嫺攜手這站泰國賽事女雙，順利拿下2連勝，一舉殺進4強。

首盤詹皓晴／吳芳嫺兩度破發對手發球局，加上自己的發球順利保發，一口氣取得5比1領先優勢，僅管該盤第7局寶島組合首度發球局失手，下一局立刻回破，也順利拿下盤數。

第二盤寶島組合再度先於局數取得領先，雖第5局被破發讓局數回到平手起點，接下來雙方都全力保發，詹皓晴／吳芳嫺5比4領先時，第10局在15比40落後下奮力追分，反而連搶3分關門，直落二上演爆冷戲碼。

稍早第4種子詹詠然／瓜拉琪6比4、6比4解決中國大陸韓馨蘊／美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），也晉級4強，由於雙詹籤表在同一邊，因此將會在準決賽「姊妹鬩牆」，爭奪本站決賽門票。