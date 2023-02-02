隨著矽谷多家網路與電子企業大裁員，微軟公司設於大陸的微軟（中國）蘇州分公司亦傳出即將面臨大規模裁員。陸媒分析稱，這可能是微軟公司全球裁員計劃的一部份，但是社交媒體上也有自稱熟悉蘇州微軟的人士表示，裁員的消息不屬實。蘇州微軟則未回覆媒體相關的詢問。

據《芯智訊》報導，2月2日在網上流傳一張截圖顯示，微軟（中國）有限公司蘇州分公司或將面臨大規模裁員，被裁員工最高可獲N+12補償，同時公司還會繼續幫繳納1年的社保，另外被裁員工如持有公司股票也將解禁，可以出售。具體裁員名單將於下周公佈。

不過，目前社交平臺上也有不少自稱是微軟蘇州員工或熟悉微軟蘇州情況的人發文，稱上述裁員截圖信息為謠言。蘇州微軟方面尚未回覆媒體的詢問。

根據大陸工商資料顯示，蘇州微軟成立於2013年7月3日，經營範圍包括軟硬體設計、開發及諮詢服務，提供電腦產品整合顧問諮詢，電腦軟體及開發工具、硬體及外設設備的租賃業務等。

報導說，蘇州微軟主要是Office 365的feature團隊，另外似乎還有AI相關研究團隊，研究領域主要集中於人工智慧、機器學習、神經網絡、自然語言處理、語音識別、圖像識別、自然人機交互等領域。

據天眼查數據顯示，蘇州微軟目前參保人數為2583人，估計若裁員消息為真，裁員規模可能超過千人。

由於業績疲軟，今年1月18日，微軟宣佈到2023財年第3季度末（3月31日）將裁員10000人，裁員比例達5%，據悉主要涉及工程和人力資源方面。此次蘇州微軟裁員消息如果屬實，那麼這也將是微軟全球裁員計劃的一部分。