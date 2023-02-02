蔡英文總統與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）1月30日進行15分鐘的電話會談，這是蔡英文首次與歐洲國家領導人通話。沒想到就有媒體指出，帕維爾表示「這通電話是由蔡英文主動提出的」。對此，資深政治評論員賴岳謙今（2）日就表示，「帕維爾知道蔡英文就是要面子，可以騙台灣的老百姓」，引發討論。

賴岳謙今（2）日在中天節目《頭條開講》中表示，帕維爾之所以要接這個電話就是因為「他還是老百姓」，賴岳謙指出，「帕維爾雖然是總統當選人，但他還沒就任，所以他還不是正式的總統，他只是總統當選人」，這樣的情形下，帕維爾還沒上任之前，仍然是老百姓，「接了一通電話是可以的，這樣不違反捷克的一個中國的原則，雖然帕維爾知道大陸會不開心，但也是他上任之後會去處理的事情」。

賴岳謙更指出，而按照慣例，在帕維爾接受訪談的所有問題都不是當場提出，「一定是先送題目過去，他一定是看過了題目，然後在記者提問之後，才馬上更正」，賴岳謙直言，「捷克一定是一手要台灣的投資，另一手還是希望跟中國大陸維持正式的外交關係，之後能夠有合作的空間，一定是兩手都要拿」，賴岳謙最後說，「而跟台灣拿的這一手要付出的代價是『虛的』，帕維爾也知道蔡英文就是要面子，可以在台灣騙台灣的老百姓，他很清楚怎麼知道玩弄民進黨」。