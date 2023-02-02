台灣房價始終居高不下，新加坡總理李顯龍8年前談到台灣年輕人買不起房被網友翻出後，引發共鳴。究竟為何台灣年輕人買不起房，新加坡卻沒這問題，對此房產專家揭原因。

2015年，李顯龍談到亞洲四小龍十，點名台灣過去10多年經濟出了些問題，失去了明確發展的方向，導致年輕人憂心忡忡，被問到何時買房還會覺得是在開玩笑，並讚揚新加坡過去10年經濟發展良好，大學生畢業都能找到合適工作，國民也都先買房才結婚，「買房不成問題」。

根據《三立新聞》報導，從房價所得比來看，台北市29.5，必須不吃不喝30年才有辦法買房，新加坡15.5，僅有北市一半，因此只要有穩頂收入，新加坡年輕人就有機會當上「有殼蝸牛」。

房產專家陳炳辰指出，新加坡豪宅單坪房價其實與北市差距不大，但政府政策將自用、投資房產分離，並興建大量公宅，加上國民出社會後，要先繳納公基金，類似台灣勞退，這筆錢就可以運用在買房上，因此比起台灣年輕人，買房容易度低了許多。