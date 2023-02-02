國片《一起一起》今在欣欣秀泰舉行首映會。（羅永銘攝）

導演朱岩蘭執導啦啦隊勵志電影《一起一起》，2日舉辦首映會，女主角連靜雯、張復建、馬力歐，高山峰、蔡祥等人均出席。許久未現身幕前的連靜雯，坦承被劇本打動，更稱朱岩蘭會找上自己，竟是因為年齡「夠老」，角色的年齡需求要40歲以上，而她43歲剛好達標。

連靜雯這次挑戰跳啦啦隊，開拍第二天就挑戰高難度動作「上電梯」，被兩個男生舉過頭，是否想挑戰被空拋？她笑著搖頭，表示年紀也真的到了，先不打算嘗試。除了啦啦隊，她也因為電影一圓空姐夢，穿上空姐制服入鏡，必較可惜的是，因為疫情關係許多場景難租借，讓她無法進飛機推餐車，體會一回機上客服。

電影劇情講夢想、親情，當然也有愛情元素，片中連靜雯跟周孝安有曖昧情愫，而且是姊弟戀，現實生活中，連靜雯是小姑獨處，她稱經營銷售事業已夠忙，無暇談戀愛也不會閃婚，聽過很多同齡的已婚朋友「勸退」，是否有很多追求者？她說：「我的形象是事業女強人，可能人家不敢追。」

周孝安則對練啦啦隊過程印象深刻，他說：「這部片在拍攝啦啦隊團練時的戲，是很即興，幾乎沒有走腳本，導演沒讓我們先急訓舞蹈，反倒是將我們初練舞時、真實的自己給拍下來。」