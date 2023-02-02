這組雙人份下午茶包含6款鹹品及6款甜點，每款皆有2份，共24份點心讓雙人享用，可搭配2杯270元以下的飲品，也能補差價享用限定特調飲品。鹹品部分以街頭國民小吃「大蒜起司河狸尾巴」最具特色，BeaverTail河狸尾巴是加拿大著名的美食，將麵團拉伸成一片扁扁的長條狀，酥炸至黃金色澤再搭配蒜碎、巴西里、莫札瑞拉起司二次烘烤，口感酥脆；經典肉製品「加拿大肉派」及「碗豆燻肉漢堡」均為主廚全程手工製作而成；其他鹹點還有「碗豆蔬菜凍」、「楓糖煙燻鮭魚」、「鴨肝起司脆餅」等。

6款甜點則包含以特產楓糖漿為設計的「楓葉馬卡龍」、「楓糖司康」、「奶油堅果塔」，以加國盛產的莓果設計的「雙莓慕斯」、「草莓bonbon」，十分有代表性的加拿大點心Nanaimo Bars「納奈莫條」更是當地家家戶戶都會做的甜點。飲品部分也以加拿大春季盛產的各式莓果設計，包含以蔓越莓、藍莓、草莓等搭配紅茶的「漿果花園」，以加拿大國民零嘴花生榛果巧克力為靈感的「喵喵餅乾」，還有適合搭配點心的「楓糖可可咖啡」。