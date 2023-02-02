旅遊風氣日漸興盛，連帶海上假期也開始回溫，台灣終於再次迎來國際郵輪到基隆展開母港航程，來自義大利的歌詩達郵輪集團宣布將於7至9月為亞洲客帶來「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」共30個航次，這也是歌詩達自疫情以來、時隔近3年首次返回大中華市場，其中多達24個航次在台灣營運，6個航次於南韓，顯見對台灣市場相當看重。

歌詩達郵輪首席營運官（COO）Roberto Alberti說：「近期我們可以看到國際郵輪陸續在亞洲恢復航線，對於郵輪旅遊的需求也熱議增加，我們相當感謝在地的旅行社合作夥伴，在過去這些日子與歌詩達郵輪攜手努力帶回了這次再度回到台灣母港的國際郵輪航線。歌詩達莎倫娜號將會是首艘來到台灣母港復航的歌詩達郵輪，未來也會持續將更多的歌詩達郵輪陸續引進帶來義大利最優質的服務、美食與郵輪假期。」

「歌詩達莎倫娜號」7月將在台灣展開母港航程，有4至6日的到日、韓的遊程。（歌詩達郵輪提供）

歌詩達郵輪亞洲與成長市場總監Francesco Raffa（左起）、歌詩達郵輪首席營運官Roberto Alberti、歌詩達資深業務經理林耿宇齊聚分享重返台灣市場的布局。（何書青攝）

歌詩達莎倫娜號排水量11萬噸的，擁1500間艙房，滿載客量3780人，這次來亞洲帶來更升級的服務，最不同的是將與歐洲航次同步高達9成的產品及體驗，能享受更原汁原味地義式、歐式假期。船上付費餐廳也做更新，其中1間義大利餐廳特別邀來義籍星級主廚操刀菜單，另間則結合了牛排館和西餐廳，讓旅客有更多不同氛圍的歐美佳餚餐食可選。

歌詩達莎倫娜號擁1500間艙房，最多可載客3780人。（歌詩達郵輪提供）

歌詩達莎倫娜號將來亞洲營運，產品及體驗也升級。（歌詩達郵輪提供）

歌詩達莎倫娜號將於7月1號到9月25日在基隆啟程，4至5日航次到日本沖繩、宮古、石垣等，6日航次則可一趟遊日本及韓國，有福岡和濟州、長崎和釜山、長崎和鹿兒島等航次可選；4日每人1萬9900元起，由雄獅、東南、百威、易遊網、鳳凰、五福、世邦、喜鴻、行家等9家旅遊業者聯合販售。

奢華海上假期也十分熱絡，南極探險船中最頂級的全新「日月合朔號」今年下水，主打高端深度旅遊的元本旅遊打造台灣出發前往南極史上第一個包船遊程，1萬7000噸的船僅載客200位，服務人員就超過200人，硬體設備更堪稱最頂級。

元本旅遊包船開賣「日月合朔號」遊程，體驗南極探險船最頂級奢華的新船。（元本旅遊提供）

「日月合朔號」的陸上、海上活動皆讓旅客免費參與。（元本旅遊提供）

元本旅遊董事長游國珍表示，因為是包船，所以能打造更多客製化的服務，全船提供中文服務，並增加亞洲餐食；船上有9個餐廳、4個酒吧，備齊100多款酒精性飲料通通讓旅客免費暢享；不僅包餐食，還有衝鋒艇登陸、南極半島獨木舟及SUP活動等，通通不必額外花錢就能玩，船上也備配潛水艇、直升機讓旅客加購搭乘，全面解鎖南極旅程體驗，是全包式的奢華探險船假期。

元本旅遊包船的「日月合朔號」，將選在氣候條件最佳的耶誕檔期12月17日至2024年1月2日展開17天假期，全包式奢華假期包含機票、船艙、稅金及簽證等，每人價格落在76萬9000元至179萬9000元間，目前熱銷至僅剩餘不到20間艙房。