宜蘭市進士里一處廢棄碉堡，今天（2日）有民眾在網路中指發現一具乾屍，宜蘭警分局獲知後主動清查、了解，發現碉堡中有一具白骨，從尚稱完整的衣物中找到證件，死者疑為一名年約50多歲的男子，現場無打鬥痕跡，確切身分與死因仍待釐清。

該處廢棄碉堡在農田之中，雖然警方從衣物中找到證件，也透過系統聯繫到家人，初判可能是失蹤人口，但警方表示，死者身分必須經過DNA鑑定才能確定。

碉堡內並無打鬥痕跡，但由於死亡多時，並無法確認死亡原因，預計在3日相驗後才能確定。