2024總統大選，各政黨蓄勢待發。根據台灣民意基金會最新調查結果，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，侯友宜以38.7%領先賴清德的29％、柯文哲的17.8％。對此，前立委沈富雄今（2）日就強調「如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，而柯文哲一定會參選2024」，引發討論。

沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「對賴清德來說，現在是不利的」，沈富雄指出，「因為現在各種民調，不要看幾比幾，而是要看各種有公信力的民調單位，他抽樣時的板塊」，沈富雄舉例，「比如說民眾黨現在爬起來，但民眾黨是偏藍的，所以屬性上是偏藍，現在偏藍的板塊仍然超過偏綠的板塊，這個在多年來的現象裡頭沒發生過」。

沈富雄最後更斷言，「如果侯友宜排名在第二，第三是柯文哲，那排名第二跟第三的屬性是一致的，最後柯文哲會被棄保，這就是典型的棄保」，沈富雄說，「而如果侯友宜是第一名，就不用討論了，他一定會贏，而柯文哲一定會參選2024」。