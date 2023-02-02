111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段2日賽程，上季第4佛光大學61比28重挫上季第8成功大學，佛光大學177公分大四中鋒黃靖雯，近1年6個月內右膝兩度動刀，上季大三全季報銷，如今時隔683天重披球衣上場，替補11分鐘7投中5拿10分、4籃板，效率奇佳，助隊跨階段3連勝，累計5勝3敗，搶晉6強有希望。

佛光接下來3戰依序對文化大學、台灣師大、台灣科大都是硬戰，尤其5日末役對目前6勝2敗的台科大最為關鍵，但假如曾以1分爆冷擊敗佛光的美和科大，預賽階段最終勝場數低於5，佛光就算輸台科、5勝6敗作收，仍可望晉6強。

對於膝傷傷癒歸隊，黃靖雯說：「我的右膝各在前年的9月、去年8月動了兩次刀，第二次雖不算大手術，但仍折騰了我快半年，大三全季泡湯，本季升大四最後一年，上個月第二階段預賽我還是沒法上場，1個多月來終有好轉，如今得以重返球場。」

今天之前，黃靖雯上一次UBA上場出賽，是2021年3月21日的109學年，當時在台北小巨蛋4強總決賽對壘文化大學的季軍賽，佛光90比85贏球，她替補21分鐘拿12分。

相隔683天後今天再度登場，黃靖雯笑說：「球場對我來說既熟悉又陌生，但無論如何，很高興終於可再享受比賽，尤其傷癒復出的第一戰，自己的效率也不錯。」

黃靖雯說，本季是自己UBA最後一季，也會珍惜有限的比賽場次，除預賽還有3場，佛光如順利晉6強，複賽再加5場，若又闖小巨蛋4強決賽，可添2場出賽，讓她更想助隊拚進6強甚至4強。

第1節佛光大學21比5早早把差距拉開，全隊此役11人上場、10人得分，大二後衛黃渝庭替補19分鐘，進1記三分球也得10分，陳丁綺8分、10籃板，李宜樺6分、7籃板、8助攻、3抄截，佛大教練楊淑淨說，今天多磨一點板凳球員，因為最後3戰主力會很辛苦，替補戰力就很重要。

成大繼第二階段30比71輸台師大後，今天只得28分，再寫團隊單場得分新低，預賽累計2勝6敗，得再1勝才可能保級，大一菜鳥黃郁榛9分、8籃板，王湘涵8分、9籃板、6抄截。