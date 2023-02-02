交通部觀光局擬定今年來台旅客目標是600萬人次，交通部長王國材1月31日說，目標600萬來台旅客中有100萬是陸客。前立委郭正亮2日在《國民大會》節目指出，王國材不知道政府的明確立場，所以講得很謹慎保守，不敢「臭彈」，因為600萬是低值。台灣總旅遊人數疫情前曾破千萬，因為這個真的是可以帶來最多服務業的收益。但如果要去營造那個氛圍，就要去做一些誇張的動作，像泰國副總理帶3個部長到機場歡迎那樣。

「泰國是副總理帶三個部長到機場歡迎耶！」郭正亮表示，那個氛圍人家一定感受得到，王國材他就是不知道政府的明確立場，這個東西如果要去營造那個氛圍，你就要去做一些誇張的動作，就是說你認不認為這個重要。

郭正亮指出，台灣的服務業從業人員有680萬，坦白講大部分都是低端服務業，旅遊是最容易帶來收入的，你只要避免，不要有那個一條龍，不要都被那個壟斷，讓他願意散到各個商家去消費，這個真的是可以帶來最多服務業的收益。

「這個就是很謹慎，王國材也不敢『臭彈』（吹牛）！」郭正亮強調，王國材講得保守，因為600萬是低值，台灣總旅遊人數已經破千萬了，「以前啦！」喊600萬已經是很勇敢了。其實自由行能創造最多收益，旅遊帶來的收益，很多人已經巴望很久了。