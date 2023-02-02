台灣燈會經過23年再度回到臺北，打造全新城市型燈會風格。臺北市原住民族事務委員會以「火光流轉」為主題規劃展區，期待透過創作者對自身文化信仰的理解，與全國民眾共享原住民族多元性的美學風格，一起交流不同語彙的藝術感動。

原住民族主題作品位於松山文創園區內巴洛克花園、椰林大道及男澡堂三處，共邀集六組來自不同族籍的藝術家進行創作。策展人那高‧卜沌（Nakaw Putun，阿美族）說明，對原住民來說，火是凝聚族人的中心，族人們圍坐火光，講述部落傳說、傳唱歌謠及吟唱思念等等。

臺北市原住民族事務委員會以「火光流轉」為主題規劃展區，期待透過創作者對自身文化信仰的理解，與全國民眾共享原住民族多元性的美學風格。(台北市政府原民會提供)

這次在臺北都會區舉辦的燈會是很棒的機會，希望用「火光流轉」的主題凝聚族人與連結認同感。臺北市政府原住民族委員會主任委員巴干‧巴萬則表示，要特別感謝中央原住民委員會的大力支持，不僅做藝術家們最有力的後盾，也象徵讓族人們的夢想都能在臺北順利圓夢。

展區內共包含6件實體作品及１件數位作品，坐落於男澡堂的作品「男澡堂外的女人心事」，出自於太魯閣族藝術家林介文（Labay Eyong，太魯閣族）之手，以部落女性圍坐在火堆旁輕鬆聊天的畫面作為創作靈感，幽默有趣地回應現地意涵，該件作品亦可從一、二樓走廊不同視角觀賞，帶給民眾不一樣的感受。亮點燈飾「和祖靈對話的路徑」，坐落於巴洛克花園中央，藝術家伊祐‧噶照（Iyo Kacaw，阿美族）以「火塘(堆)」為主體造型，建構長寬達15米、高達7米，可360度穿透式賞燈的作品，視覺上十分震撼。同時搭配金曲級音樂製作音樂，自17時15分起，每半小時一次類劇場式聲光展演秀，勢必讓民眾感受氣勢磅礡的原式燈會風格。

亮點燈飾「和祖靈對話的路徑」，坐落於巴洛克花園中央，藝術家伊祐‧噶照（Iyo Kacaw，阿美族）以「火塘(堆)」為主體造型，建構長寬達15米、高達7米，可360度穿透式賞燈的作品，視覺上十分震撼。(台北市政府原民會提供)

巴洛克花園內另外兩件作品，分別是「潛行的靈光」（杜瓦克‧都耀 Tuwak Tuyaw，噶瑪蘭族、陳淑燕）以及「Vaavaaw 讓心跳著」（瑪籟‧瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan，卑南族、黃錦城）。「潛行的靈光」創作概念來自於部落耆老於火堆旁講述的遠古奇幻故事，似魚非魚的古代生物造型燈具，頗有爆紅電影阿凡達-水之道的即視感。而「Vaavaaw 讓心跳著」藝術家則是打造一顆生動的巨型心臟，隨著燈光明暗表現心跳感，希冀族人們帶著原生文化來到都會區打拼，能夠持續發光發熱。

「潛行的靈光」創作概念來自於部落耆老於火堆旁講述的遠古奇幻故事，似魚非魚的古代生物造型燈具，頗有爆紅電影阿凡達-水之道的即視感。(台北市政府原民會提供)

走出巴洛克花園，椰林大道上還有「祖靈六號」（磊勒丹‧巴瓦瓦 Reretan Pavavaljung，排灣族）與「山林好朋友」（杜寒菘 Pacake Taugadhu，魯凱族）。「祖靈六號」運用排灣族祖靈柱為意象，以灶、臍帶、祖靈柱三部分組合呈現，象徵各文明起跌中的養分，輸送至祖靈柱，並透過此載體，尋找過去與現代的連結。充滿臺灣原生種動物的「山林好朋友」，是一件實體結合數位互動作品，可愛動物們活靈活現現身松菸，希望賞燈民眾在玩耍趣味中，傳遞原住民的山林智慧與生態保育的觀念。

數位作品「全力原夢GO」，則是透過手機掃描QR CODE，為即將到來的2023全國原住民族運動會選手們加油打氣，民眾可自由選擇吉祥物熊讚圖示搭配各族加油語，打造屬於自己的台灣燈會獨特合照之餘，還可兌換限量贈品。

此外，配合燈會整體藝文展演規劃，邀約高達30多組原住民表團，卡司強大，包括金曲級藝人Matzka、桑布伊、梁文音、舞思愛等，以及大型族語戲劇，將現身大會光源舞臺；姚宇謙、巴大熊、Cemelesai 徹摩等橫跨流行與傳統的新銳表演者，也將在松山文創園區內的多元舞臺演出，而亮點燈飾「和祖靈對話的路徑」前也會安排原民團體表演。讓全國民眾來到臺灣燈會，不僅賞燈、看演出，甚至虛擬線上串聯，都能感受滿滿原民特色。