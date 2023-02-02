111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段，2日兩支賽前7連勝都已提前晉6強的衛冕軍世新大學、近兩季第5北市大學，本季首度遭遇，第1節本季尋求4連霸的地主世新28比7早早鎖定勝局，最終78比46主場開紅盤，開季8連勝，與稍早也贏球、同保不敗的文化大學並轡領先，但只得78分為團隊本季最低。

北市大輸球後7連勝喊卡，吞下本季首敗，累計7勝1敗，只得46分也是開季團隊新低，且因雙方都已6強門票到手，此役練兵成分居多，雙方24名登錄球員全上，世新全員得分，本季初來乍到的新外援吉芙15分、13籃板，迄今打5場連2戰、3度「雙十」，180公分本土「高砲臺」大四射手林妘樺三分球5投中3。

北市大10人得分，但都個位數，吳念慈三分球8投中3拿9分最多，目前平均每場10.6籃板、在籃板后排行榜暫居第2的大四中鋒廖瑋晴，未登錄在上場的12人名單。

另一場UBA公開女一級預賽，上季亞軍台灣師大也是12人全員上場，5人得分上雙位數，73比50擊敗上季第6台灣科大，台師大預賽累計7勝1敗，繼世新、文化、北市大後，成為第4支拿到6強門票的隊伍，台科大跨階段5連勝中斷，累計6勝2敗，距連兩季晉6強只差一小步。