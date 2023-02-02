浙江日報報導，井賢棟認為，對民企來說，在新的發展起點上，中國大陸有四個確定性將鞏固企業家信心，包括經濟長期向好的基本面、中央支持民營經濟的方向及力度不變、數位經濟和實體經濟融合帶來新機遇，以及看到中國大陸無處不在的樂觀、拚搏和奮鬥精神，這四點將令企業家在未來愈來愈堅定信心。

報導指出，近年平台經濟屢屢遭受中方政府的反壟斷調查，但去年中央經濟工作會議要求「大力發展數字經濟」，「支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。井賢棟表示，螞蟻集團未來將聚焦前沿和底層數位科技，令數據可高效安全地流動並創造價值，這將是一條全新的技術起跑線。

另外，井賢棟認為，新冠疫情加速中國大陸線下服務業的數位化進程，對增強中小微企業經營韌性具有重要意義。螞蟻將繼續幫助服務業的數位化升級，讓「小微主體」能夠持續、穩健經營，就是對中國大陸穩定就業、促發展的重要貢獻。

井賢棟並透露，螞蟻致力於共建全球聯通的數位支付解決方案，共建全球數位支付標準和規則，提升國際影響力和話語權，故螞蟻正積極嘗試讓杭州亞運會成為展現全球移動支付互聯體驗的最佳窗口，展現科技創新助力經濟民生全球領先的發展。