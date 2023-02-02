根據內政部統計，台灣2022年全年新生兒人數僅13.8萬人，是有統計數據以來的史上新低；總統蔡英文也曾經表示，少子化是國安問題。前民進黨立委沈富雄則驚人預言，如果2024總統當選人不立刻有效處理少子化的問題，30年後的台灣可以當兵的不到3萬人。

沈富雄今(2日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，如果2024總統當選人不立刻有效處理少子化的問題。他預估，30年後，台灣每年生出來的壯丁，也就是可以當兵的，不到3萬人。

沈富雄分析指出，去年只有14萬個新生兒，台灣若每對生1個，也不過7萬人，還有人是不結婚的，因此有一半是男生，壯丁也才三分之一。而當年每年都有40萬個新生兒，現在變成14萬人，未來就有可能變成7萬人。

沈富雄認為，2024總統候選人應該會講到少子化，這是國安問題，未來則要看政見內容，比如補助奶粉及尿布的錢，這就沒有用了，因緩不濟急。

沈富雄更憂心說，人口下降的趨勢，是慢慢下降，這個過程很長，如溫水煮青蛙，而少子化的前10名裡頭，絕大部分是亞洲當年的四小龍。