聯準會1日如市場預期升息1碼，將聯邦基準利率目標區間上調到4.50％至4.75％之間，累計本波升息循環共升息18碼，為1980年代以來最激進政策。由於聯準會表示通膨已減緩，且聯準會主席鮑爾對近期金融情況轉為寬鬆情況不以為意，期貨市場亦樂觀預期聯準會僅剩1碼升息空間，並預期年底有機會降息，使1日標普500指數上漲，美國10年期公債殖利率和美元指數皆下跌。

富達投信投資長陳威宏表示，儘管從供應鏈緩解、汽車價格滑落、商品價格下跌及基期效應下，預估整體通膨有望顯著改善，但核心通膨仍面臨挑戰。此外，目前就業市場仍強勁，惟房市數據及企業調查相關數據則顯示美國經濟成長前景依然較消極。因此，對風險性資產維持審慎看法不變，建議投資人於金兔年保持審慎敏捷，應對充滿不確定性的市場，可留意價值具吸引力的企業並等待時機進場。

至於個別市場，陳威宏指出，近期的反彈已將美股評價推升至高於合理水平，惟美國的經濟及就業數據仍強，將觀望美國市場發展。另因歐洲經濟衰退的潛在深度和持續時間仍不確定，若歐洲央行並非僅以言論調控市場預期，而是確切執行緊縮政策，政策失誤風險將顯著上升，或對未來的金融穩定性構成威脅。

然而，陳威宏說，亞洲及新興市場則受惠於大陸放寬防疫政策及美國減緩升息步伐。大陸隨著防疫政策放寬及經濟重啟並在寬鬆貨幣政策及財政政策支持下，經濟有望逐步復甦，預期內需消費將成主要的驅動力。但由於疫情仍未明顯回落，大陸經濟復甦之路將會循序漸進，第一季度經濟表現可能充滿挑戰，預期下半年企業獲利才可能有所改善且累積的消費需求才會開始釋放。