德意志銀行執行長索因（Christian Sewing）2日表示：「我們將事業重心導回核心強項後，大幅提高獲利並改善資產負債表，也提高成本效益。我們在去年締造15年來最高獲利，展現改革成果。」
去年第四季德意志銀行獲利18億歐元較前年同期增加將近5倍，是連續第10季維持獲利，且較路透調查分析師預期的9.1億歐元高出1倍。去年第四季營收也年增7％至63億歐元，其中企業金融及消費金融部門營收分別成長30％及23％。
德意志銀行歷經長達3年半的重整改革後脫胎換骨，在全球升息的有利環境下，去年第四季獲利18億歐元（約19.8億美元），較分析師預期高出1倍，促使去年全年獲利倍增至50億歐元，創下2007年以來最高紀錄。
德意志銀行執行長索因（Christian Sewing）2日表示：「我們將事業重心導回核心強項後，大幅提高獲利並改善資產負債表，也提高成本效益。我們在去年締造15年來最高獲利，展現改革成果。」
去年第四季德意志銀行獲利18億歐元較前年同期增加將近5倍，是連續第10季維持獲利，且較路透調查分析師預期的9.1億歐元高出1倍。去年第四季營收也年增7％至63億歐元，其中企業金融及消費金融部門營收分別成長30％及23％。
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