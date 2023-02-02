德意志銀行執行長索因（Christian Sewing）2日表示：「我們將事業重心導回核心強項後，大幅提高獲利並改善資產負債表，也提高成本效益。我們在去年締造15年來最高獲利，展現改革成果。」

去年第四季德意志銀行獲利18億歐元較前年同期增加將近5倍，是連續第10季維持獲利，且較路透調查分析師預期的9.1億歐元高出1倍。去年第四季營收也年增7％至63億歐元，其中企業金融及消費金融部門營收分別成長30％及23％。