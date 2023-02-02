被封為「直播天后」的知名網紅丟丟妹（李明珊），因直爽、海派的叫賣方式爆紅，一度創下月營業額2億的驚人收入，沒想到她生活卻卻和結婚3年的老公王先生鬧婚變，雙方還在調解當中，好在不影響她的事業心，早已另起爐灶建立新平台「樓頂揪樓下」，近來甫過完年，她在今(2)日發出一張躺床照，立刻狂吸破5千人點讚朝聖，還誇讚：「想說這是哪來的美女，怎麼那麼漂亮～」

丟丟妹粉專的最新動態寫道：「我喜歡這個朦朧美的燈光，想我的孩子們+1 」，更透露自己：「沒洗頭的tempo(節奏)」，照片中，丟丟妹放鬆躺在床上，露出陽光燦爛的笑容，服裝方面換上綠色性感小背心，低胸設計露出粉色「內在美」，大片雪白肌膚和渾圓弧線更是一覽無遺，即使室內光源微弱，仍遮不住她的火辣身材。

丟丟妹承諾一定會重返直播圈。(圖/樓頂揪樓下 FB)

照片曝光後，許多粉絲在底下暴動留言：「可愛性感兼具」、「一樣癡癡的等著妳呦」、「真的有給它美到喔！」、「明珊妳有夠漂亮～好美！」、「冰箱沒肉啦，敲碗直播」、「看到大家那麼愛妳。爽爆了吧！快回來吧！」、「調整好出發往前走等妳」，對粉絲們的熱情，丟丟妹也給出答覆，表示目前迫於太多無奈，不知何時何地才能重新直播，但她承諾會盡快與大家見面。