行政院長陳建仁1日拜訪民眾黨黨團時，遭人爆出發言的「小抄」是由秘書長李孟諺先寫，副院長鄭文燦審查後，才交到他手上，外界質疑是「虛位閣揆」。對此，前立委郭正亮今（2）日指出，副總統賴清德現在應該安心了，知道陳建仁完全不會跟他競爭民進黨2024總統大位。

郭正亮坦言，他也不知道為什麼陳建仁會弱成這樣，而他發現陳建仁很弱有兩個原因，一是陳剛上任就猛誇前行政院長蘇貞昌，「但蘇貞昌真的那麼優秀，就不需要下來，陳建仁根本毫無內閣的自我抱負」；另外政院的4大任務「盤整防疫措施」、「社會照顧體系總檢討」、「提升基礎建設」、「持續推動6大核心戰略產業」也是總統蔡英文交辦的，郭正亮質疑，「陳建仁到底來幹嘛的，完全被動，沒有自我設定。」

對於陳建仁的表現，郭正亮也嘲諷，賴清德看完就放心了，心裡想「這個人完全不會跟我競爭選總統」。從政過的人就知道，政治人物一定要立定志向、一定要做些什麼，對於陳建仁，他就是什麼都感受不到。

郭正亮還提到，鄭文燦工作份量遠遠超過陳建仁，連小抄都要過目，已經到匪夷所思的程度。他還強調，不知道未來中央地方的統籌分配款，到底是鄭文燦去走，還是陳建仁去走，「如果是陳建仁去，鄭文燦還要在旁邊叮嚀、提點，這怎麼辦啊！」