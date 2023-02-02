許多人在擇偶時都有自己的一套標準，不過日前卻有網友表示，遇到一名女性友人，竟將男人持有的手機廠牌列為擇偶條件，還說「用安卓的第一個淘汰」，因為走在路上不只丟臉，還覺得噁心，超誇張的言論一出隨即引發網友怒火，有網友不禁留言狂酸：「好險我都用安卓，不會認識到這種女人」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上傳一張對話截圖，當聊到交男友的條件時，女方直說「用安卓的第一個淘汰」，還認為拿安卓手機的男生很醜、很噁，走在一起很丟臉：「他們還超愛說買蘋果盤，像一個三級貧戶笑富二代窮得只剩下錢」。

該名女子認為，和拿安卓手機的男生走在一起很噁、很丟臉。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

貼文曝光後，引來廣大網友撻伐，留言怒嗆，「會講出這種話的，水準也沒多好」、「用手機選男友，看來遇到渣男機率很高」、「笑死，用蘋果真的沒有比較高尚」、「用BB call敲醒她」、「先說說妳的手機是不是綁36個月分期付款」、「好險，我都用安卓所以不會認識到這種女人」。

除此之外，也有人替安卓手機抱屈，「其實身旁很多很有錢的有錢人都是拿安卓」、「我拿蘋果，也拿過安卓，拿什麼很重要嗎？口袋有錢才是真的」、「安卓也有很貴的啊」、「在手機行待久了，反而拿安卓的人沒在跟你買最便宜的充電線欸」、「大老闆很多都用安卓機耶」、「三星的折疊機比唉鳳貴吧」。