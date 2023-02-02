基隆市崇右科大舉辦無人機前輯科學營，帶基隆市的國中生更了解無人機。（崇右科大提供／張志康基隆傳真）

基隆市崇右科大舉辦無人機前輯科學營，帶基隆市的國中生更了解無人機。（崇右科大提供／張志康基隆傳真）

基隆崇右影藝科大1日、2日連續2天舉辦第一期「無人機剪輯科學營」，以該校「無人機產業創新基地」的專業師資，規畫豐富課程，教導基隆的國中生空拍影像的剪輯，讓學生們能夠利用空拍的畫面剪輯呈現自己家鄉的美麗。

這次的「無人機剪輯科學營」，是由崇右影藝大學無人機基地與基隆市立建德國中合作，為國中生量身打造專屬的教學課程，讓國中生了解無人機的飛行原理，然後利用空拍的畫面剪輯呈現自己家鄉的美麗。讓建德國中、八斗國中數十名學生及老師都表示收獲良多。

參與的學員除在電腦上操作無人機模擬軟體，體驗操作無人機的真實感受；也前往離學校不遠的中正公園，用分組的方式觀摩專業講師的空拍實務。另外也讓學員親自組裝微型無人機，利用水彩在木製機身上塗上充滿個人特色的塗裝，並且在崇右的專業剪輯教室，讓學員剪輯空拍畫面，剪輯出屬於自己的「看見基隆」短片。

崇右大學校長蕭源都指出，無人機應用的產業面非常廣，除運用在軍事、救災以及物流等重要行業外與生活中有關的影視拍攝也息息相關，他強調：「未來崇右影藝大學培育專才不僅只有大學生的學習，我們也要從國中做起，培育學生專長，讓新世代的年輕人，未來成為國家的實戰力。」

崇右大學推廣教育中心執行長鍾光硯則表示，學校自去年11月成立無人機基地後，除了持續承辦勞動部、退輔會等單位的無人機職訓課程，也積極推動無人機與科技教育向下扎根。他強調，學校未來會持續舉辦國小、國中的科學扎根系列活動，除了無人機，也會引進「佳能國際智能創客」的STEAM教育專業課程，透過不插電程式設計、機器人編程、互動科技藝術，讓孩子從課程的探索中學習堆疊智能及創客的能力，相信能給基隆的孩子更多元化的學習內容，培養其探索、思考、創造及問題解決的能力。

建德國中校長沈俊光表示，108課綱特別強調科技領域的學習，學生除了了解科學的原理，對於技術的應用也要有所掌握，因此這次的活動對學生來說非常有意義。崇右即將在第二季設立民航局合格無人機考場，屆時他將帶領學校共10位老師考取無人機專業操作證。