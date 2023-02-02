新竹市前市長林智堅去年被踢爆論文抄襲，事後林智堅宣告要繼續訴願戰清白，其指導教授、時任國安局長陳明通也曾說「林智堅確定是冤案」。國民黨台北市議員徐巧芯今(2日)開直播爆料，稱陳明通以「Ming Tong Chen」帳號在LINE群組要求綠營側翼轉發旅美教授「翁達瑞」的文章，甚至發現不少綠營側翼轉發林智堅律師蕭雄淋「林智堅像小蝦米，余正煌是大鯨魚」的爭議文章，也是陳明通所授意，讓徐巧芯直呼：「中央廚房又回來啦！」

「這是某一個群組，裡面不知道有誰，都馬（馬賽克）掉了。」徐巧芯指出，這裡面有一個「Ming Tong Chen」，他是誰呢？就是陳明通，他在某一個群組裡面，據說有一些比較偏綠的人在裡面，他說：「這個要努力傳散！」

徐巧芯強調，傳什麼呢？傳翁達瑞（本名陳時奮）的文章！他叫大家要努力傳翁達瑞的文章，「陳明通在群組裡面要求他的朋友們，幫忙他轉傳翁達瑞的文章。」

（影片來源取自《徐巧芯》若有移除請見諒）

「而且陳明通這個做法，我還去查證過，他不是到處發。」徐巧芯說，陳明通加入了很多群組，有的群組有一些特殊人士。陳明通這個群組，他是挑選過的，他特別挑選他認為沒有余正煌的朋友們、「余友友」在裡面的，他才傳這些訊息給別人。

徐巧芯表示，陳明通分享了翁達瑞的文章後，又開始分享蕭雄淋律師的「林智堅像小蝦米，余正煌是大鯨魚」文章。她在臉書上看到很多綠營側翼、媒體人，也全都在分享蕭雄淋的部落格文章，怎麼這麼剛好，跟陳明通在同一個時間，大篇幅地在分享這個文章？

「那很顯然的，又是中央廚房嘛，中央廚房又回來啦！」徐巧芯直言，陳明通他自己退休、沒有工作、不做國安局長以後，他每天在幹嘛？就在「顛倒是非黑白」。翁達瑞，沒有什麼公信力的一個人，為什麼一個前國安局長要淪落到，去擴散一個對自己有利、洗白自己的文章？