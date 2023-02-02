賴清德( 右四)2日晚間出席「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」。總統府提供

副總統賴清德今天(2日)表示，臺灣跟美國已經重啟TIFA談判，希望最終臺灣可以跟美國簽訂雙邊投資協定或是雙邊貿易協定，讓臺灣不僅可以在東南亞發光發熱，也可以在北美洲或者世界更廣的地方有更多斬獲。目前預測2023年景氣不會太好，蔡總統已做相關指示，會特別去減輕基層民眾生活負擔、穩定民生物價和調整產業體質，讓臺灣整體產業更具有競爭力。

賴清德今晚出席「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」致詞時表示，蔡總統上任後推動的新南向政策，已經有相當的成果。2021年臺灣對中國大陸的投資金額大概是50億美元左右，但同年臺灣對新南向國家的投資，已經超過50億美元，換句話說，東南亞市場已是臺商對外投資最主要的市場。

另外，他說，政府也希望能跟臺商共同合作，解決臺商在新南向國家投資時面臨的種種問題，我們最近也積極完成了跟菲律賓、越南、印度等國家重簽投資保障協定，就是希望大家在布局全球的時候，也能夠得到政府的支持，和該國法律上面的保護，讓我們整體對外貿易能夠持續成長。

賴清德表示，目前政府也積極地爭取加入CPTPP，除了邀請美國、日本、馬來西亞等會員國對臺灣給予支持外，我們也已經遞件正式申請加入，行政院也會積極解決各項入會問題，讓臺灣可以融入區域經濟，特別是在全球產業鏈重組時，不至於被排除在外。

他提到，臺灣跟美國已經重啟TIFA談判，我們也希望在「臺美科技貿易暨投資合作架構」或「臺美21世紀貿易倡議」這兩個基礎上，能加強與美國的貿易關係，希望最終臺灣可以跟美國簽訂雙邊投資協定或是雙邊貿易協定等，讓臺灣經濟在步入世界的時候，不僅可以在東南亞發光發熱，藉由大家的力量，也可以在北美洲或者世界更廣的地方，有更多的斬獲，這是臺灣未來面對國際貿易時所做的總總布局。

目前世界上主要的國際金融研究機構都預測，2023年景氣不會太好，賴清德強調，蔡總統也針對這種狀況做了相關指示，會特別去減輕基層民眾生活負擔、穩定民生物價和調整產業體質，讓臺灣整體產業更具有競爭力。他也勉勵各界共同合作，讓臺灣在面臨全球不景氣的衝擊之下，能夠把傷害降到最低，讓臺灣民眾生活更好。