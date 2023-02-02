誇張！一名新北騎士在停等紅燈時竟被從天而降的寶特瓶狠砸，有網友貼出影片指出該寶特瓶是8樓住戶丟下，此舉也被對向停等紅燈的汽車行車紀錄器拍下，不少網友看見畫面都感到氣憤，表示這舉動相當危險，一不小心恐會害死人，也有網友表示丟下寶特瓶的住戶恐怕是在求救。

一名網友在臉書「爆料公社」中貼出一段危險影片，指出「永和某社區的八樓住戶將寶特瓶直接丟出窗外砸到機車騎士」，畫面中可見車流量極大的馬路上，有許多騎士正在停等紅燈，忽然一個白色物體從天而降，砸到路邊騎士，騎士被打到後還抬頭往上看了一眼，而對向汽車的行車紀錄器則拍下整起事件，眼尖網友點出該處位於永和路二段上，車流量不小，此舉也相當危險。

影片曝光後掀起大批網友討論，不少人要求原PO報警，有人指出「為了救人..請一定要報警」、「報警，8樓有人丟東西求救」、「這行為很可惡！」、「這事情其實很嚴重」、「坐等後續警察開罰～」、「警察開罰…環保局開罰，這樣丟，應該也是有病」、「寶特瓶也會砸死人的！」，也有人點出丟下寶特瓶的人可能是在求助，表示「搞不好是永和寨…..進去以後一堆肉票」、「可能是瓶中信」、「說不定是台版柬埔寨的求救信號」。