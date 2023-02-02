美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，上周初領失業金人數報18.3萬人，低於預期及前值，截至21日當周，續領失業金人數報165.5萬人，低於上周修正後前值及預期，10年期美債殖利率來到3.38%。美股周四（2日）3大指數漲跌互見，道瓊工業指數跌逾百點，那斯達克指數漲近2%。

截至台北時間23點03分，道瓊工業指數下跌128.87點（或0.38%），暫報33964.09點；那斯達克指數上漲230.92點（或1.95%），暫報12047.24點；標普500指上漲33.13點（或0.8%），暫報4152.34點；費城半導體指數上漲26.66點（或0.87%），暫報3100.14點。

5大科技巨頭齊漲，微軟、蘋果漲逾2%，亞馬遜漲逾4%，谷歌漲超過5%，而Meta公布超乎華爾街預估的財報，股價大漲超過18%。至於半導體類股的部分，艾司摩爾、超微漲1%，聯電ADR小跌，台積電ADR漲逾1.6%。