全球能源需求強勁 殼牌去年獲利創新高 23:262023/02/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受惠於全球能源需求強勁，總部位在倫敦的殼牌（Shell）去年獲利高達416億美元，刷新2008年締造的314億美元紀錄。去年第四季淨利達114億美元，略高於一年前同期的112億美元，液化天然氣部門為該季最大功臣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜鼎去年獲利戰新高 衝2股本 Meta元宇宙事業去年燒錢137億美元 聯亞今年首季業績 拚持平去年 #億美 #殼牌 #去年 #獲利創新高 #全球能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連鎖加盟獲利王！築間加盟店去年營收衝破17億創新高 22:532023/02/02 財經 德意志銀行改革成功 去年獲利創15年新高 22:532023/02/02 財經 歐元區通膨大跌 製造業渡過谷底 23:382023/02/01 財經 超微Q4業績優於預期 估下半年營運改善 10:462023/02/01 財經 《電子零件》信邦元月營收雙升 Q1再戰同期最佳 17:392023/02/02 財經 渣打：大陸氣候適應投資機會 上看81億美元 22:232023/02/01 財經 國銀對新南向授信火力全開 去年新增2657億創五年新高 20:442023/02/02 財經 台商憂大陸防疫鬆綁影響生產 許勝雄：鼓勵投資台灣 16:172023/02/02 兩岸 去年是業績強勁的一年 超微蘇姿丰：今年續搶英特爾市占 04:102023/02/02 財經要聞 中國AI業吸金 機構：美資6年間投資逾400億美元 11:342023/02/02 財經 受影業拖累 索尼上季淨利下滑 23:252023/02/02 財經 《國際金融》股市投資不利 挪威主權基金去年大虧1644億美元 10:382023/02/01 財經 《財政》去年高稅收 財部：賦稅負擔率仍低 16:082023/02/02 財經 新穎生醫DNlite-IVD103首登Medlab展 攻逾百億美元中東商機 17:572023/02/02 財經 蘇姿丰：去年是業績「強大」的一年 今年續搶英特爾市占 22:462023/02/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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