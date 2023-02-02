受惠於全球能源需求強勁，總部位在倫敦的殼牌（Shell）去年獲利高達416億美元，刷新2008年締造的314億美元紀錄。去年第四季淨利達114億美元，略高於一年前同期的112億美元，液化天然氣部門為該季最大功臣。