毅嘉表示，1月營運受到春節工作天數減少影響，但整體出貨仍受惠於客戶的需求，帶動單月自結合併營收金額來到6.02億元，較去年同期增加2％，由於目前主要客戶需求動能強勁，再加上今年車用電子市場的需求展望樂觀，預期將可順勢帶動毅嘉今年整體的營收及獲利呈現逐季增長。