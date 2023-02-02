毅嘉表示，1月營運受到春節工作天數減少影響，但整體出貨仍受惠於客戶的需求，帶動單月自結合併營收金額來到6.02億元，較去年同期增加2％，由於目前主要客戶需求動能強勁，再加上今年車用電子市場的需求展望樂觀，預期將可順勢帶動毅嘉今年整體的營收及獲利呈現逐季增長。

精剛12月營收2.62億元、年增101.26％
上市公司去年營收首破40兆 年增5.34％
聚陽1月營收年減16.5％ 仍看好今年表現
#毅嘉 #月營收 #農曆年假 #干擾 #軟板