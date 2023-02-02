《美國驚奇大馬戲團》結合超凡脫俗的雜耍和高超特技。（寬宏藝術提供）

顛覆觀眾想像力的《美國驚奇大馬戲團VIVA LE CIRQUE》將從明（3日）起，在台北小巨蛋連續3天共演出5場，表演團隊已抵台，摩拳擦掌備戰。首場就在明天，成員們全心投入彩排，每個細節都不敢馬虎，匯集全球特技表演菁英，突破大眾對馬戲團的想像疆界，表演者各個是探索危險邊緣的冒險家，不斷試圖挑戰超高難度的新銳特技，融合奇光幻影的多媒體視覺打造炫麗舞台，為當代馬戲團創建別於以往的娛樂體驗。

主創團隊今（2日）在彩排空檔受訪，製作總監費南多奎維多表示「這個表演在幾年前就計劃好，很不幸遇到疫情，但幸運的是，我們還是堅持下去了」，特技演員「阿根廷高橋傳統特技」塞巴斯堤安薩亞戈、「摩托車高空繩索特技」蘿拉普羅德、「極限單車＆花式彈簧跳床特技」坦納馬克利則都是首次來到台灣，既開心又期待，希望能展現最完美的一面給觀眾，也大讚台灣「每個人都很有禮貌、樂於助人，且在搭建舞台方面也做得非常出色，我們很喜歡這裡」。

《美國驚奇大馬戲團》結合超凡脫俗的雜耍和高超特技，堪稱世界上最難執行的空中飛人、驚險刺激的五人特技鞦韆，擺盪至盡乎360度後疾速拋飛空中翻轉；顛覆地心引力、超越人體極限的花式彈簧床跑牆，更為國際奧運協會於2000年列入比賽正式項目；令人嘆為觀止的高空迴旋風暴摩托車，也有挑戰危險邊緣的繩索和競速滑板車特技，甚至融入阿根廷傳統的馬蘭波牛仔絕技結合流星錘旋轉至每小時90英里的瘋狂速度，展現來自南美洲熱情如火且強而有力的民族風情，舞台上更少不了小丑粉墨登場的逗趣橋段，讓觀眾不時心臟漏拍。

團隊把握今日做最後彩排，連續3天將帶來精彩絕倫的表演內容，展現超高難度的新銳特技，表演也將美學、戲劇元素與迷幻科技無縫融合，透過魔幻及充滿想像力的視覺舞台，結合豐富的投影效果、流光溢彩的雷射和夜光特效，以及精心打造的音樂效果，營造張力十足的震撼氣勢，呈現歡樂、魔幻和熱鬧的氛圍，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富 、OK便利商店。