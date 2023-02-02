考上台大光環真的不一樣！一名網友透露自己的弟弟考上台大法律系後，突然受到鄰居、親戚的關注及示好，這種轉變讓他自嘆「不是台大就該死嗎？」，貼文也釣出許多台大人回應，其實考上後會擔心同輩受影響，但自己面臨的壓力也不小。

一名網友近日在Dcard發文表示，弟弟考上台大法律後，整個氣場大不相同，不只鄰居跑來詢問是不是單身，想要介紹女兒認識一下，過年時拜訪的親戚也是台大畢業，就主動找弟弟攀談，還很熱心要幫忙未來就學的相關事務，讓他心中不是滋味「怎麼上了台大，身邊的際遇都不一樣，不是台大就該死嗎？」

不少網友紛紛留言，「頂大/醫牙的學長姐都會罩一下啊，說真的台大法律是不好考，有人來阿諛奉承也不意外」、「可能只是有共同話題而已，台大說白了就是一個中繼站，每年也是一堆人考進去，沒有比較高尚」、「你是不是嫉妒？是的話你也考一個啊，說真的校友互相幫忙很正常」。

不過也有台大人坦言，考上後會帶給同輩跟自己壓力，「我覺得有這層光環在是有必須新學習的人際技巧的，雖然被誇被關心不是我們的錯，但是難保這種情況久了，還是會有同輩心理不痛快」、「因為學歷讓彼此關係有隔閡真的沒必要」、「其實我覺得台大是把雙面刃，系名和未來出路一般的話，現在的輝煌未來都可能轉化爲自己的壓力，甚至他人的閒言碎語」。