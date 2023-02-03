鳥嘴潭人工湖，美麗的景觀。（水利署中水局提供／廖志晃南投傳真）

鳥嘴潭管理中心，建築體已完成。（水利署中水局提供／廖志晃南投傳真）

鳥嘴潭管理中心建築物，與九九峰相呼應。（水利署中水局提供／廖志晃南投傳真）

位於烏溪的鳥嘴潭，規畫6座人工湖蓄存水源，完工後每天可供應彰化縣及草屯鎮民生用水25萬公噸，相當於90萬人的每日用水量，其中，A、B湖已於去年開始供水，目前動員大型智能機具趕工，全部工程將於今年底完工。

鳥嘴潭人工湖引取烏溪水源，至6座人工湖蓄存，完工後供應彰化及草屯民生用水，除改善地下水超抽導致的地層下陷問題，也進一步提升中部地區供水穩定。

為達成今年完工目標，鳥嘴潭施工廠商引進國內少見的智能機具，加速土方挖運作業，如挖土機設置GPS控制系統，直接由駕駛室螢幕資訊修坡，可立即檢視與設計值的差異，平均可節省20％燃料消耗，減少將近90％測量工作；土方載運則採用鉸接式牽引車，這種牽引車通常運用於國外大型礦場，適合行駛於地勢起伏落差大區域，並配備自動秤重OBW系統及環景視覺輔助系統，提高施工效能及安全性。

目前，鳥嘴潭管理中心新建工程建築體已完工的，為地上5層、地下1層，外觀以獨特的木紋清水模呈現粗曠質感，與九九峰裸露岩壁紋路相呼應，並取似水流動的意象，象徵鳥嘴潭人工湖尊重自然與生態環境，並打造兼具教育及遊憩的內部展館，讓民眾了解當地豐富的生態資源，及施工時期的生態保育作為。

鳥嘴潭完工後共可蓄存1450萬立方公尺的水，滿水位時水域面積110公頃，相當於1／8的日月潭水域面積，整體環境比4個台北大安森林公園大，並設有環湖自行車道及人行步道，全長近10公里。

一般工程的景觀營造通常是最後才施作，鳥嘴潭則是在施工中期便開始植栽，以便完工後就提供可遮蔭乘涼的樹木讓民眾遊憩，喬木數量由800株增加到4000株；並持續監測野生動物石虎，於周遭出沒情形，推動相關生態營造，達成與自然和諧共存的目標。