Rivian執行長史卡林格（RJ Scaringe）透過電子郵件向員工表示，公司打算再裁撤6％的職務。Rivian的員工總數為1.4萬人，第二波約有840人得捲鋪蓋。Rivian本次裁員幅度與去年夏季相同，當時裁員是為了因應通膨壓力和經濟環境不確定性。

史卡林格在信中指出，實現獲利、提升產量，以及開發未來的電動車產品是Rivian的優先要務。

史卡林格並未說明確切的裁員執行時間，但透露預定3日舉行全員大會，討論精簡人事計畫。Rivian表示裁員不影響伊利諾州工廠的生產運作。

Rivian宣布裁員正值電動車產業掀起價格戰，大型對手特斯拉與福特近來相繼宣布調降電動車售價。兩家大廠降價預料將衝擊Rivian、Lucid和英國的Arrival在內的電動車新創業者。Arrival甫於日前宣布大砍五成人力，約800人。

汽車製造是資本密集產業，Rivian在2021年上市時雖募得數十億美元資金，但近幾季燒錢速度猛烈。雪上加霜的是，該公司同時面臨供應鏈中斷和提升工廠產能挑戰，以致去年未達生產目標。Rivian預計在2月稍晚公布去年第四季和全年業績。

CFRA研究機構分析師尼爾森（Garrett Nelson）表示，Rivian正在流失現金，也期望提升成長腳步，但卻苦於提升產能和壓低成本，相信這就是裁員的原因。

Rivian還透過其他行動來保留現金部位，截至去年9月底止，帳上現金為138億美元。去年Rivian延緩推出價格較親民的R2系列電動車，暫緩聘雇非工廠勞工，並調漲電動車售價。

Rivian上市受到投資人追捧，但上市以來股價一路下探，迄今崩跌85％。