第三方開發商會透過API這套軟體工具，來存取應用程式資料，藉此提供新服務。例如在指定時間刪除舊推文的Tweetdelete，以保護用戶隱私。

但推特做出重大宣布，自2月9日起，「不再支援Twitter API免費存取服務。」推特說，使用Twitter API的第三方須支付基本費用。

推特官方帳號周三發推文指出，「多年來，數億用戶發送超過1兆條推文，而且每周以數十億條的速度增加。這使得推特數據成為全世界最具影響力的數據集（data sets）之一。」

除第三方開發商之外，研究人員也利用推特的API工具，追蹤網路上散播的仇恨言論及不實訊息。大數據分析新創公司Dataminr，也是透過Twitter API建立新聞預警機制，幫助記者不漏接重大突發新聞。

推特曾封鎖Tweetbot、Twitterrific等第三方程式，拒絕其使用API工具。推特用戶及開發商曾抱怨部分第三方應用程式不能用。

馬斯克去年10月斥資440億美元入主推特，而且自己出任執行長後，積極削減營運成本，想辦法將推特服務貨幣化（monetization）。