疫情解封，報復性消費大爆發！德國麥森水晶台灣總代理國裕企業，自今（2）日起至4日在台中新光三越八樓舉辦「麥森水晶雕刻巡迴展」，由於這次展售的麥森水晶售價在5萬至30萬元間，包括花瓶、水果盤、酒杯等，都是收藏家與粉絲爭相搶購的商品，一口氣打包3、5件水晶商品者不少！

值得一提的是，麥森水晶雕刻大師路茲．賀夫疫後三年首度現身，在現場展現細膩的雕工，吸引了許多收藏家、粉絲一睹大師風采，甚至爭相與大師合影留念。

國裕企業執行董事欒慎寰表示，國裕2022年業績逆勢成長一成，尤其是台中新光三越，去年業績大增5成、台中大遠百成長約2成，「從這裡就可以看出，台中的消費力有多驚人！」

欒慎寰說，明（3日）晚將在台中設宴款待40位超級VIP，這批貴賓平均年消費額達百萬元以上、甚至千萬元，主要來自台中、彰化、嘉義的企業主、醫生，「還有一位收藏家，在七期新市政中心一口氣購置了每戶破億元的豪宅共4戶，用來珍藏麥森！」

欒慎寰強調，俄烏戰爭造成歐洲能源危機，電力成本大漲，麥森水晶與瓷器成本都漲價了，但是，「我們不願意、也不敢漲價，都是自行吸收！」

值得一提的是，國裕為搶攻疫後的精品市場商機，欒慎寰透露，今年5月份，將在台中新光三越與台中大遠百同步舉辦麥森瓷器雙聯展，屆時，將邀請兩位國寶級大師在現場展現雕工，這也是麥森的第一次！

台中新光三越開春這檔麥森水晶雕刻巡迴展，共展售60多件水晶精品，其中「水晶盅與水晶盤」系列中，琳瑯滿目的水晶雕花，有如營造餐盤富麗的花壇，連波斯菊或薔薇，也能一起入菜。

至於「花瓶系列」裡，不厭其煩的精巧繁複水晶雕工，又向垂直的瓶身發展，可以在鳶尾花、鬱金香的情調裡，或龍騰虎躍的威風裡，展開水晶藝術的玄思，亦可插上一束鮮花，讓大自然的花香，與水晶的雕花一起共鳴。

而「杯具系列」，又是把酒言歡的時刻。悠揚的琴韻與鳥語花香，在杯觥交錯間，使得每款水晶杯，都化為一支支水晶音符，在水晶盛宴裡，歌詠出友誼的樂章。

今日在現場展示雕工的路茲．賀夫，則是麥森水晶的靈魂人物，他精妙的雕工，觸動全球水晶愛好者，擁有一款大師認證的M標記的水晶作品，已是水晶玩家的基本配備。