Quick調查分析師原先預期索尼上季淨利2,826億日圓，但實際結果優於預期。上季營收年增13％至3.4兆日圓，但低於分析師預期的3.5兆日圓。

索尼稍早預期今年度營收成長16％至11.5兆日圓，低於去年11月預期的17％成長率。今年度淨利預計下滑1.4％至8,700億日圓，與去年11月預期的4.8％跌幅相比較為樂觀。