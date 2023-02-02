Quick調查分析師原先預期索尼上季淨利2,826億日圓，但實際結果優於預期。上季營收年增13％至3.4兆日圓，但低於分析師預期的3.5兆日圓。
索尼稍早預期今年度營收成長16％至11.5兆日圓，低於去年11月預期的17％成長率。今年度淨利預計下滑1.4％至8,700億日圓，與去年11月預期的4.8％跌幅相比較為樂觀。
索尼上季（去年12月底止）因電影事業營業獲利銳減83％，導致上季整體淨利年減5.6％至3,268億日圓（約25.3億美元），但仍優於分析師預期。索尼雖下修今年度（今年3月底止）營收預期，但調升年度淨利預期。
Quick調查分析師原先預期索尼上季淨利2,826億日圓，但實際結果優於預期。上季營收年增13％至3.4兆日圓，但低於分析師預期的3.5兆日圓。
索尼稍早預期今年度營收成長16％至11.5兆日圓，低於去年11月預期的17％成長率。今年度淨利預計下滑1.4％至8,700億日圓，與去年11月預期的4.8％跌幅相比較為樂觀。
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