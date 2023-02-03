2024總統大選進入前哨戰，台北市前市長柯文哲卸任後，表態挑戰2024總統大選。YouTuber桃園孫先生22日起針對「柯文哲是否參選2024總統，引發關注。請問您怎麼看？」進行網路民調，有70%的網友認為柯文哲會選2024，21%則認為柯文哲不會選2024，但會跟國民黨合作。

YouTuber桃園孫先生2日起針對「柯文哲是否參選2024總統，引發關注。請問您怎麼看？」進行網路民調，截至2日晚上11點，已有4377人投票，有70%的網友認為柯文哲會選2024總統；21%網友則認為柯文哲不會選2024總統，但會跟國民黨合作；4%認為柯文哲不會選2024總統，但會跟民進黨合作；選其他意見的有1%；3%則表示沒意見。

網友紛紛表示，「不合作的話，民進黨還是會贏」、「柯文哲會選，然後雙標黨漁翁得利，台灣人民繼續賭爛下去」、「這是他的夢」、「2024全家支持柯文哲」、「柯文哲都是會看風向的，風向往那裡，他就倒那裡」。

也有網友直言，「柯文哲不要浪費社會資源打水漂。自己有何治國平天下理念？視權力欲望如此之高，並不會比現在民進黨執政好，不是嗎？」