上月基輔政府面臨貪腐指控，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已分批祭出人事異動，誓言打擊收賄醜聞。其中有多位包括女性在內的高級公務員或政客遭殃，最驚人的莫過於這名稅務代理局長達緹(Oksana Datiy)，調查人員突襲她家發現，名下坐擁豐富財產，與其身分所得怎麼看都不相符。

綜合外媒報導，烏克蘭國家調查局1日公布最新搜查結果，圖片可以看到，執法人員在達緹的家中搜出賓士、BMW至少兩輛名車，名下還有多棟位於基輔的豪宅，另外還有超過17萬美金的現鈔、名牌包、名錶等奢侈品，以及一張神秘願望小紙條。

Detained head of the tax office of #Kyiv, Oksana Datiy.

millions of undeclared cash, luxury watches founded.



⚠️her Wish list for 2021

-To be a dep.head of Tax office

-Trip to London

-trip to Maldives

-earn $ 1mln ( stole 1 mln as a state official) #Ukraine pic.twitter.com/gc9TBosW9o — spy (@temafey) February 1, 2023

上面清楚寫下對2021年的展望，希望能去倫敦和夢幻島國馬爾地夫旅遊、獲得愛馬仕包、寶璣手錶、貂皮大衣等，這美夢加一加也要價100萬美元(折合台幣約2,970萬)，當然，不忘為自己的情路打氣，那就是與富豪官員約會。

達緹利用自己身為稅務局長代理人身分，將許多帳目灌水流進口袋，調查人員還發現，達緹涉嫌逃漏稅，累積高達12億美元。

早前當局公布第一波下台名單，包括副檢察長西蒙年科(Oleksiy Symonenko)、社區領土發展部門和社會政策部副部長，以及札波羅熱州、蘇米州、刻松等地州長，其中澤倫斯基的貼身幕僚、總統辦公室主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）率先在社交平台曬出離職信，感謝所有信任他的貴人。