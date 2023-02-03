「動力火車」2日舉辦記者會造勢，邀來YouTuber千千到場祝賀。（陳俊吉攝）

「動力火車」將於4月22日、23日第4度唱進台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，2日舉辦記者會。尤秋興與太太在年前皆確診康復，表示，目前仍有咳嗽、流鼻涕及小頭痛，不過嗓音、肺活量都沒受影響，他確診時高燒40度、關節疼痛，甚至只要一喝水、講話就會莫名掉淚，被老婆虧：「你老人了，一直流目油。」

尤秋興很感謝老婆貼身照顧，卻被顏志琳笑虧在家休養像皇帝，尤則妙回：「如果不是身體痛的話，真的蠻舒服的。」尤秋興與太太初二才南下拜訪親戚，他笑說，今年因為確診度過難忘的春節，但也因此省下不少紅包錢。

53歲尤秋興與老婆結婚3年，生子進度備受關注，他昨直言，夫妻倆順其自然，沒有特別強求或是避孕，目前仍沒有消息，還幽默說：「看中醫都說蠻正常的，可能跟年紀有關，（精子）量也少、比較淡。」

他們首度挑戰1次唱2場小巨蛋，事前猶豫1個月，最後為了粉絲一口答應，「每次唱1場都會把所有力氣唱完，因為歌不好唱，都是用生命在唱，會擔心第2場狀況不是那麼好」，並坦言有票房壓力，希望粉絲多多支持，預告2場屆時都有邀請嘉賓助陣，細節目前不能透露，僅賣關子說：「如果是門票沒有賣完，我們再講出來。」

記者會上，尤秋興、顏志琳一出場賣力飆唱〈I’ll be back〉、〈繼續轉動〉等，一唱完高亢曲風的新歌〈搖滾區〉，他們自虧：「怕唱太用力，唱完這首歌還要到廁所擦一下屁股。」隨後邀來YouTuber千千到場祝賀，一見到身材高瘦的千千，尤秋興聊起優生學的話題，還被誇是理想型，他打趣說：「回去要跪算盤了。」