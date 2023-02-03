瑞典今天表示，將從嚴修訂規範恐怖組織成員的法律。數月前瑞典與土耳其達成了打擊恐怖主義協議，以期改變土國對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的反對態度。

擬議中的修法行動將擴大得以起訴的活動範圍。瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）在記者會說：「這是擴大刑事定罪的作法，矛頭指向恐怖組織內部的諸多活動，而無須具體涉及明確的恐怖罪行。」

依據未來新法的規定，舉凡操作裝備、籌辦開會營地或場所、為表列的恐怖組織烹飪或安排交通運輸都將屬於刑事犯罪。斯特莫強調，新法「與現行法律相較下，適用範圍大幅擴張」。

瑞典去年11月修訂憲法，使擬議中的法律修正案得以推動；一般認為，這樣的修正案與瑞典保障結社自由的法律牴觸。

瑞典政府打算在3月將相關修法草案送交國會表決，以期使新法在6月生效。

斯特莫表示，到目前為止，任何人的行為除非能牽扯到明確的恐怖行動，否則在瑞典都難以起訴。但在新法實施後，所有形式的參與都會觸法。

斯特莫說，瑞典首都斯德哥爾摩市中心2017年遇襲事件，凸顯了從嚴修法的必要性。當時有一名男子駕駛卡車在一條熱鬧的購物街衝撞行人，造成5人喪生。

但斯特莫又說，近來瑞典遭到的威脅程度已提高，因為丹麥極右派政治人物帕魯丹（Rasmus Paludan）上月在斯德哥爾摩焚燒可蘭經，連同其他事件，瑞典已被視為理所當然的恐攻目標。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120202