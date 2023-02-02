美股周三尾盤由黑翻紅，終場收高。道瓊工業指數收盤攀升6.92點或0.02％至34,092.96點。標普500指數揚升1.05％至4,119.21點，創下去年8月25日以來新高。那斯達克指數上揚2％至11,816.32點，此為四個月高點。

追蹤美元對一籃子貨幣匯率的美元指數一度下探101.03，改寫去年4月22日以來的九個月低點。過去三個月以來累計下跌逾10％。