相信很多人都有這個困擾，就是過節時，想表達自己對家人及朋友的關心、卻不曉得該送什麼禮物？有11間進駐台中各捷運站點的伴手禮品牌，近日透過演員吃播畫面呈現其餐飲特色，期望吸引民眾佇足屏幕前觀賞，並牢記其品牌，「想要送禮時就會優先想到他們！」

由台中經發局主辦的「中港邱比特 弦線新經濟計畫」，2月3日至17日將透過捷運豐樂公園、文心森林公園站、水安宮站、文心櫻花站及文心崇德站，以上5站站內架設的LCD屏幕科技設備，以及捷運市政府站1號出口處LED屏幕科技設備，強力曝光參與計畫店家拍攝的吃播主題短片。

這次播出主題為「伴手禮特輯」，參與店家包括PINTRUE品醋迷、丸文食品、台中犁記餅店、多利多休閒食品、米玥麻糬堂、沙鹿粿宴、胖胖豬-肉鬆肉乾專賣店、旅禾泡芙之家、悅田食品-五穀堅果專家、犁茶品記、雙晨幸福杏仁瓦片等11家伴手禮品牌。希望透過各店家演員的吃播畫面，呈現該家餐飲特色，吸引民眾佇留於屏幕前觀賞，增加品牌曝光度。

民眾若想知道更多詳情，可上官方網站「台中捷運樂遊網」或上FB粉絲專頁「台中市政府經濟發展局」、「台中捷運樂遊網」查詢。