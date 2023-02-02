去年10月31日至今年1月31日期間，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨價格大漲近25％，高於同期金價漲幅19％。銀價2日盤中上漲3.96％至每盎司24.54美元。
研調機構DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）表示，銀價持續上漲，顯示投資人積極做多，而這也意味著：大家樂觀看待2023年全球經濟成長展望。
銀價過去三個月來急遽上漲，漲勢凌厲甚至超越金價。分析師表示，白銀身兼工業與貴金屬雙重特性，不像黃金主要用於投資與製作珠寶，因此銀價表現凌駕金價，顯示市場看好全球經濟將往好的方向前進，不似2022年中預測的那般悲觀。
去年10月31日至今年1月31日期間，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨價格大漲近25％，高於同期金價漲幅19％。銀價2日盤中上漲3.96％至每盎司24.54美元。
研調機構DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）表示，銀價持續上漲，顯示投資人積極做多，而這也意味著：大家樂觀看待2023年全球經濟成長展望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。