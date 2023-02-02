銀價過去三個月來急遽上漲，漲勢凌厲甚至超越金價。分析師表示，白銀身兼工業與貴金屬雙重特性，不像黃金主要用於投資與製作珠寶，因此銀價表現凌駕金價，顯示市場看好全球經濟將往好的方向前進，不似2022年中預測的那般悲觀。