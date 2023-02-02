去年10月31日至今年1月31日期間，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨價格大漲近25％，高於同期金價漲幅19％。銀價2日盤中上漲3.96％至每盎司24.54美元。

研調機構DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）表示，銀價持續上漲，顯示投資人積極做多，而這也意味著：大家樂觀看待2023年全球經濟成長展望。

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